Brexit. União Europeia assina acordo com Londres

Na sequência do compromisso alcançado a 24 de dezembro, os textos do acordo foram assinados esta manhã, numa breve cerimónia em Bruxelas, por Ursula von der Leyen e por Charles Michel, e seguirão de imediato de avião para Londres, onde deverão ser assinados, à tarde, pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no mesmo dia em que o Parlamento britânico dará a suaà nova parceria com a UE.

Uma vez que o período de transição do Brexit expira na quinta-feira, no último dia do ano, que assinala a saída em definitivo do Reino Unido do mercado único e união aduaneira e a concretização do primeiro 'divórcio' da história da UE, o acordo vai ser aplicado de forma provisória a partir de sexta-feira, 1 de janeiro, previsivelmente até ao final de fevereiro, de modo a dar tempo ao Parlamento Europeu para analisar o acordo e aprová-lo.





"O acordo que hoje assinámos é o resultado de meses de intensas negociações em que a União Europeia demonstrou um nível de unidade sem precedentes. É um acordo justo e equilibrado que protege plenamente os interesses fundamentais da União Europeia e cria estabilidade e previsibilidade para os cidadãos e as empresas", disse em comunicado Charles Michel, presidente do Conselho Europeu.







(em atualização)