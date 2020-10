Brexit. União Europeia desafia Reino Unido a ceder nas negociações

A União Europeia acredita que ainda é possível chegar a um acordo comercial com o Reino Unido. Essa é a convicção do negociador-chefe europeu, Michel Barnier, apesar do impasse que se verifica nesta altura nas negociações do Brexit. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, avisou o Governo britânico que terá de ceder na negociação do acesso ao mercado único e na área das pescas.