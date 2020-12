Brexit. Ursula von der Leyen encontra-se com Boris Johnson para tentar ultrapassar divergências

Foto: Reuters

A presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico reúnem-se esta quarta-feira à noite, em Bruxelas, para tentar ultrapassar as divergências que ainda existem sobre a parceira futura entre as duas partes. Esse entendimento é essencial para que o Brexit aconteça com acordo, mas ainda há três assuntos em discussão sobre os quais parece ser difícil alcançar pontos comuns.