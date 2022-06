Brexit veio dificultar a vida de muitos portugueses em Londres

Foto: Anna Dziubinska / Unsplach - DR

Os portugueses que vivem e trabalham em Londres, cidade onde esta sexta-feira irão estar o Presidente da Republica e o primeiro-ministro para o 10 de Junho, têm sentido dificuldades extra para poderem permanecer no Reino Unido, desde a entrada em vigor do acordo do Brexit, no ano passado.