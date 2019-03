Brexit. Votos indicativos procuram consenso, mas políticos têm de aceitar compromisso

Lusa26 Mar, 2019, 11:13 | Mundo

"Não existe a garantia de que fazer os deputados votarem numa série de opções vai romper o impasse", comentou Joe Owen, diretor adjunto do Institut for Government, numa nota publicada na semana passada.

Tal como a primeira-ministra britânica tem resistido a mudar de estratégia, também os deputados têm recusado ceder terreno para aceitar um compromisso.

"Procedimentos parlamentares, mesmo que ajustados para ajudar, não vão resolver este impasse. Em última análise, uma solução só será encontrada quando os deputados estiverem preparados para se afastarem das suas posições favoritas e aceitarem que vão precisar de se contentar com um acordo para o `Brexit` que pode não estar no topo da sua lista", referiu Owen.

A proposta interpartidária aprovada na segunda-feira pelo Parlamento britânico, encabeçada pelo conservador Oliver Letwin, dá ao Parlamento precedência sobre o Governo para estabelecer a agenda parlamentar na quarta-feira no sentido de "debater e votar caminhos alternativos".

De acordo com o primeiro subscritor da proposta, o processo de debate e votação deve ser "justo e neutro", mas ainda precisa de ser definido.

O objetivo principal é "procurar um compromisso", pois, defendeu durante o debate, "se votarmos naquela que é a nossa primeira preferência, nunca vamos chegar a uma solução de maioria".

O processo de "votos indicativos" dá aos deputados a oportunidade de avaliar e votar numa série de propostas não vinculativas de forma a aferir qual ou quais poderão recolher uma maioria de votos.

O método poderá variar entre a votação individual de diferentes opções, podendo cada deputado votar em mais do que uma, ou a classificação de todas por ordem de preferência e as mais votadas poderão ser consideradas numa segunda volta.

As propostas deverão representar o maior número de opções possível, mas um porta-voz do ministro para o `Brexit` lembrou a necessidade de exigir "realismo" pois quaisquer opções devem ser passíveis de serem negociadas com a UE num período de tempo limitado.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou no parlamento na segunda-feira que "nenhum governo poderia endossar um cheque em branco para se comprometer com um resultado sem saber o que é".

Porém, mostrou-se aberta a analisar "construtivamente" o resultado, ainda que tenha reduzido as opções em cima da mesa.

"O resultado por defeito continua a ser sair sem acordo. Mas esta Câmara [dos Comuns] já expressou a sua oposição a esse caminho, e pode muito bem fazê-lo novamente. A alternativa é encontrar uma forma diferente de `Brexit` ou um segundo referendo", continuou.

Mas também vincou que, se os deputados não aprovarem o Acordo de Saída esta semana, e se não aceitarem sair sem um acordo, será necessária uma extensão da data de saída e realizar eleições europeias em maio.

Sobre os votos indicativos, mostrou-se cética sobre o desfecho, lembrando experiências anteriores para decidir sobre planos para reformar a Câmara dos Lordes.

"Quando experimentámos este tipo de coisas no passado, produziu resultados contraditórios ou nenhuma conclusão", avisou May.