Britânicos querem novo referendo antes do Brexit

Inês Geraldo - RTP26 Jan, 2018, 21:00 | Mundo

De acordo com uma sondagem do jornal The Guardian, 47 por cento dos participantes responderam que estão abertos à ideia de ter um novo referendo para votar se estão a favor ou não das condições que vão ser impostas ao Reino Unido para sair da União Europeia, quando as negociações terminarem.



Trinta e quatro por cento das pessoas que responderam recusam-se a que o assunto seja de novo aberto à opinião pública. De acordo com o meio de comunicação inglês, a ideia parece estar implementar-se na população britânica, que está preocupada com o rumo que as negociações estão a tomar.



Outros pontos importantes a reter da sondagem realizada prendem-se com o facto de 43 por cento dos britânicos estarem preocupados que saída da União Europeia seja prejudicial à economia do Reino Unido, sendo que há muitas opiniões que acreditam que vai mudanças no “estilo de vida britânico”.



Votantes do partido Trabalhista podem estar cada vez mais recetivos a mudar de opinião em relação ao Brexit. Continua a existir, e é algo que se aprofundou desde a votação do referendo, uma divisão entre jovens e pessoas mais velhas, que cada vez mais querem a saída do Reino do bloco europeu.



Mais um ponto importante: na Escócia, uma grande maioria pretende manter-se na União Europeia.



A Grã-Bretanha continua dividida e dispersa em opiniões sobre um do temas mais polémicos na Europa.

Sondagens são enganadoras



Apesar dos números recolhidos pelo Guardian, a verdade é que as sondagens podem apresentar cenários enganadores. É o que Alex Turk, um dos responsáveis pelas sondagens no Reino Unido explica.



“Pelos números desta sondagem a cinco mil pessoas, o resultado de um segundo referendo sobre o Brexit estaria longe de nos dar um cenário conclusivo”.



De acordo com Alex Turk, uma boa parte daqueles que querem manter-se na União Europeia foram os mesmos que não tiveram tempo ou não puderam votar no primeiro referendo, e que agora estariam dispostos a fazê-lo.



Da população votante, 90 por cento revelou que não iria mudar a intenção de voto e a percentagem daqueles que mudam de opinião é muito parecida. No entanto, há uma certeza: quer do lado daqueles que se querem manter e daqueles que querem sair, há um número crescente que não coloca de parte haver um segundo referendo.

Ministro das Finanças causa polémica

Philip Hammond, ministro britânico das Finanças, causou controvérsia na última quinta-feira quando afirmou que queria uma saída da União Europeia mais suave. Pois esta opinião inflamou os ânimos no seio do governo britânico, que pede a Hammond que esclareça se quer ou não a saída do país do mercado único.



De acordo com a Reuters, as afirmações de Philip Hammond valeram-lhe críticas que o executivo quer refutar para manter os grandes apoiantes do Brexit felizes.No entanto, há fações mais radicais do Brexit que se mostram insatisfeitas por pensarem cada vez mais que a ideia de que o Reino Unido está a ganhar controlo sobre o país não está a ser seguida.