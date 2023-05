Britânicos votam em eleições autárquicas

O Partido Trabalhista - a principal força da oposição britânica - espera beneficiar da vantagem de cerca de 20 pontos percentuais relativamente ao Partido Conservador, no governo há 13 anos, que tem sido apontada pelas sondagens recentes.



Este escrutínio está a ser encarado como um barómetro para os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak que têm mais a perder, pois controlam 85 autarquias e ocupam cerca de 3.350 dos lugares de vereadores, 42% do total em disputa.



As urnas vão abrir às 7h00 e encerrar às 22h00 (a mesma hora em Lisboa). Pela primeira vez, os eleitores terão de apresentar um documento de identificação para poder votar, que pode ser o passaporte, a carta de condução ou o passe de autocarro. Algumas das autarquias começam a contagem dos boletins logo após o fecho e continuam durante a noite, mas a maioria dos resultados só será conhecida na sexta-feira.



Entre os candidatos constam vários portugueses ou lusodescendentes. No ano passado, um número recorde de sete portugueses ou lusodescendentes foram eleitos vereadores nas eleições locais britânicas em Inglaterra e Escócia.