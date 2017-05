British Airways espera retomar voos este domingo a partir de Londres

A companhia aérea britânica avisa, no entanto, que as perturbações serão ainda evidentes.



Apenas os passageiros com reservas confirmadas podem ir para os aeroportos de Londres e verificar se está prevista a partida dos voos.



A British Airways teve de cancelar todos os voos de sábado a partir dos aeroportos de Londres, num fim de semana prolongado em que estavam previstas muitas partidas.



Uma quebra de energia originou uma falha informática no sistema da British Airways.



O cancelamento provocou a confusão e o caos nos aeroportos.

A British Airways já se comprometeu a reembolsar os passageiros ou remarcar passagens o mais rapidamente possível.