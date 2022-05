Brittney Griner. Estados Unidos consideram "incorreta" a detenção da basquetebolista na Rússia

“O Departamento de Estado decidiu que a Federação Russa deteve de forma incorreta a cidadã norte-americana Brittney Griner. O governo dos Estados Unidos vai continuar a tomar medidas para dar o melhor apoio a Griner”, anunciou um porta-voz do Departamento de Estado.



Brittney Griner, medalha olímpica pelos Estados Unidos, está detida na Rússia desde fevereiro, ainda antes do início da invasão russa na Ucrânia. As autoridades russas alegam que a basquetebolista levava na sua mala substâncias proibidas, um crime que pode custar dez anos de cadeia.



Griner ainda não foi formalmente acusada e a próxima sessão em tribunal está marcada para 19 de maio. Na altura em que foi detida, Brittney Griner preparava-se para representar a equipa russa UMMC Ekaterinburg. É frequente muitas jogadoras da liga americana de basquetebol (WNBA) jogarem em equipas da Europa durante a pausa na WNBA.



Não é certo o que levou à mudança de decisão do Departamento de Estado, mas esta atitude por parte dos norte-americanos acontece uma semana após a libertação do marine Trevor Reed, que aconteceu numa troca de prisioneiros. Reed estava preso na Rússia desde agosto de 2019.



Brian Whitmore, professor da Universidade do Texas, fala num “bom desenvolvimento” para a possibilidade de libertação de Griner: “Esta mudança sugere que algo está a ser feito ou então os americanos estão a tentar pressionar os russos. De qualquer forma, o governo americano parece estar a tomar as rédeas do caso”, sublinhou Whitmore.



Tom Firestone, advogado da empresa Stroock Stroock and Lavan, concordou mas com uma diferença: “Isto mostra que o governo dos Estados Unidos está a considerar o caso [de Griner] num nível mais alto. Nesse sentido, é positivo. Por outro lado, pode haver indicações de que acreditam que existe algum problema com o caso de Griner na Rússia. Não sabemos o que é. Podem pensar que o caso não está a ser tratado de forma apropriada e que pode não vir a ser resolvido de forma justa nos tribunais russos”.



A agente de Griner lembrou que a basquetebolista está presa há 75 dias, dizendo esperar que a Casa Branca faça de tudo para o regresso da jogadora. A decisão de uma nova abordagem pelo Departamento de Estado deve espoletar, desde logo, a nova pressão pública para resolver o caso.



“Sentimo-nos bem em relação à nova atitude do governo mas também sabemos que tudo isto pode levar muito tempo, por isso, não temos grandes expectativas”, revelou no entanto uma outra fonte próxima de Brittney Griner à ESPN.



A mesma fonte confirmou que Bill Richardson, um antigo embaixador que trabalha na sombras como negociador de reféns, aceitou o caso de Griner.



A libertação de Reed na última semana dá esperança para o caso de Griner. Brian Whitmore explica que apesar do afundar de relações depois da invasão da Ucrânia, a diplomacia ainda está a funcionar.