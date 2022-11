Brittney Griner vai ser transferida para colónia penal russa

, informaram os advogados em comunicado, esta quarta-feira., disseram Maria Blagovolina e Alexander Boykov.De acordo com os procedimentos russos,. Contudo, a notificação é enviada pelo correio oficial e normalmente demora até duas semanas para ser recebida.Condenada por posse de uma pequena quantidade de óleo de haxixe, Grinner foi retirada do centro de detenção onde estava a 4 de novembro, informou a equipa de advogados. O caso da basquetebolista tem provocado indignação nos EUA. O secretário de Estado, Antony Blinken, propôs à Rússia um acordo para a libertação da atleta, apesar das crescentes tensões com Moscovo devido à invasão da Ucrânia.Esta quarta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, reiterou que a Administração norte-americana apresentou "uma oferta substancial" para resolver o caso., afirmou num comunicado.

"Como o Governo continua a trabalhar incansavelmente para garantir a sua libertação, o presidente orientou a Administração a pressionar as autoridades russos para que melhorem o tratamento e as condições a que ela pode estar a ser forçada a estar numa colónia penal".







As colónias penais russas são conhecidas pelas más condições de higiene e a falta de acesso a cuidados médicos, estando os presos submetidos a trabalhos manuais.



Pena de nove anos





Brittney Griner, duas vezes campeã olímpica e campeã da WNBA, estava na Rússia para jogar pelo clube de Yekaterinburgo, antes de regressar para a temporada da WNBA, onde defende o Phoenix Mercury, quando foi detida por posse de drogas.





A atleta foi presa em fevereiro num aeroporto de Moscovo com ampolas de óleo de cannabis. Segundo os advogados, Griner usa cannabis medicinal para o tratamento de dores e a basquetebolista garante que teve permissão de um médico para para aliviar a dor das muitas lesões que tem "da coluna à cartilagem".





No entanto, a legislação russa é extremamente rígida quanto ao uso e posse de substâncias proibidas.





Depois de ter sido condenada, em agosto, a nove anos de prisão na Rússia, em outubro Griner perdeu o recurso.



A Casa Branca condenou a rejeição do recurso, tendo um porta-voz do Departamento de Estado considerado que se trata de “outro repúdio à justiça, que apenas agrava a injustiça original da sua detenção”.



“A nossa principal preocupação continua a ser a saúde e o bem-estar de Griner”, disse a agente Lindsay Colas, em comunicado. “Enquanto trabalhamos nesta fase muito difícil de não saber exatamente onde está ou como ela está, pedimos o apoio do público para continuar a escrever cartas e a expressar o seu amor e carinho por ela".



A detenção de Griner tem levado alguns críticos a considerar que a atleta esteja a ser usada como peão político devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia.