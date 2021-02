Bruma seca adia visita oficial de presidente do parlamento da Guiné-Bissau a Cabo Verde

Segundo a assessoria de imprensa da Assembleia Nacional de Cabo Verde, o avião com Cipriano Cassamá e comitiva nem chegou a aterrar de manhã no aeroporto internacional na cidade da Praia, tendo regressado novamente para Dakar, no Senegal.

A mesma fonte adiantou que a comitiva está ainda em Dakar e que a visita foi adiada, prevendo-se que seja iniciada na quinta-feira à tarde, caso as condições atmosféricas melhorem.

No caso de não ser possível na quinta-feira, a mesma fonte disse à agência Lusa que vai ser "muito difícil" a visita ser realizada.

A visita de Cipriano Cassamá a Cabo Verde deveria decorrer até domingo, e serviria para os dois países assinarem um acordo de cooperação parlamentar.

A bruma seca que se faz sentir hoje em Cabo Verde, causando uma visibilidade reduzida, está a condicionar os voos e as ligações marítimas, com as embarcações de pesca proibidas de saírem para o mar.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara e que é habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde.