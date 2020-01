Bruma seca gera troca de acusações entre oposição e Governo em Cabo Verde

O assunto ocupou parte da sessão parlamentar de hoje, a primeira de 2020, no dia em que as várias companhias aéreas que operam voos domésticos e internacionais em Cabo Verde preveem a total normalização das ligações, depois dos vários cancelamentos nos primeiros dias do ano.

Só a Binter Cabo Verde contou 60 voos domésticos cancelados, afetando 2.100 passageiros, enquanto a portuguesa TAP, segundo a imprensa local, chegou a ter 600 passageiros -- a Lusa tentou confirmar estes números junto da companhia, mas não obteve qualquer resposta - retidos no Aeroporto Internacional Cesária Évora, em São Vicente, o mais afetado pela bruma seca que cobriu todo o arquipélago.

"A propósito dos transportes aéreos, nesses dias em que a circulação de pessoas foi altamente penalizada pela bruma seca, não podemos deixar de frisar a incapacidade deste Governo de cumprir com os seus compromissos de campanha e de resolver os problemas dos cabo-verdianos", acusou o deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) João do Carmo.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara, que é habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde. Após vários dias a afetar o território cabo-verdiano, começou a dissipar-se mais aceleradamente desde segunda-feira.

"O ministro dos Transportes afirmou perentoriamente, em 2017, que todos os aeroportos de Cabo Verde já estavam equipados para receber voos em situações de bruma seca. E agora senhor ministro, o que é que diz aos cabo-verdianos?", atirou o deputado da oposição, dirigindo-se ao ministro José Gonçalves, apontando falta de "visão estratégica", de "sentido de Estado" e de "salvaguarda do interesse público nacional" ao Governo.

A resposta não se fez esperar, com o ministro a afirmar que desde outubro de 2017 que o aeroporto de São Vicente tem instalado um sistema de apoio à navegação aérea por satélite GNSS (Global Navigation Satellite System), tal como o que funciona no aeroporto da ilha da Boa Vista.

Contudo, disse, o aeroporto de São Vicente é "o mais difícil do país", face às características da envolvente onde foi construído, inicialmente apenas para voos domésticos, tendo depois sido alargada a pista (para 2.000 metros), para receber voos internacionais.

"Na Boa Vista, onde há GNSS, só houve dois cancelamentos de voos [durante o período da bruma seca]. Porquê? Porque não há constrangimentos de montanhas que põe em perigo a questão de segurança", disse José Gonçalves, explicando que o aeroporto de São Vicente está "localizado" entre "três grandes obstáculos": Duas cordilheiras e um monte, que criam um "túnel de vento".

A natural falta de visibilidade é agravada em cenários de bruma seca, apesar dos sistemas de apoio à navegação: "Não é a bruma seca nem o equipamento", garantiu.

O governante explicou ainda que já foram feitos três estudos sobre a instalação de um outro sistema mais avançando, o ILS (Instrument Landing System, para aterragem por instrumentos), no aeroporto de São Vicente, com custos de 1,5 milhões de euros, mas com uma "melhoria marginal", tendo em conta que a "questão da visibilidade sempre tem de ser salvaguardada, dados os obstáculos".

"Continuámos à procura de um melhor sistema", enfatizou o ministro dos Transportes.

José Gonçalves assegurou que durante os dias em que a bruma seca cobriu o arquipélago todos os aeroportos estiveram abertos e que os cancelamentos de voos resultaram de decisões das companhias aéreas, em função dos requisitos de visibilidade e segurança definidos pelas próprias empresas.

"Nós todos sofremos na pele isso [cancelamentos de voos]. E para ficar claro, estamos à procura de melhor solução, mas um aeroporto do século passado, como é o caso do de São Vicente, que foi localizado em cima de um aeroporto doméstico, para torná-lo internacional apenas estendendo a pista, não é solução", criticou o ministro, aludindo à intervenção realizada pelo Governo anterior, do PAICV.

