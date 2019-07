Bruxelas abre processo de infração a Portugal por não ter transposto lei de asilo

Lusa25 Jul, 2019, 13:23 | Mundo

No quadro do pacote mensal de processos de infração hoje divulgado, o executivo comunitário esclarece que decidiu enviar uma carta de notificação para cumprir a Portugal devido à "não transposição integral da Diretiva reformulada relativa aos procedimentos de asilo, que visa assegurar garantias processuais comuns para a análise dos pedidos de proteção internacional em toda a União Europeia".

Bruxelas recorda que, no âmbito da Agenda Europeia da Migração, se comprometeu "a dar prioridade à transposição e aplicação da legislação recentemente adotada em matéria de asilo", pelo que, com as decisões hoje adotadas, que visam outros países além de Portugal, "está a dar um passo adicional para assegurar a plena aplicação das regras vigentes".

As autoridades portuguesas dispõem agora de dois meses para responder à Comissão, caso contrário, o executivo comunitário poderá enviar às autoridades portuguesas um parecer fundamentado, o segundo e último passo de um processo de infração antes de decidir apresentar queixa perante o Tribunal de Justiça da União Europeia.