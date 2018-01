Bruxelas acolhe esta semana quarto diálogo político entre UE e Timor-Leste

Lusa22 Jan, 2018, 07:05 | Mundo

O diálogo político prevê "encontros ao mais alto nível com autoridades europeias que demonstram, deste modo, o reconhecimento pelo percurso feito pela jovem nação timorense desde a sua plena independência, em particular no domínio do respeito pela democracia", indicou, em comunicado, a delegação europeia em Díli.

A delegação timorense, que viajou para Bruxelas acompanhada pelo embaixador europeu em Díli, Alexandre Leitão, inclui ainda José Neves, vice-ministro da Educação e Cultura, Manuel Mendes, diretor-geral das Florestas, e elementos e técnicos do gabinete do Primeiro-Ministro e do Ordenador Nacional do Fundo Europeu de Desenvolvimento.

Organizado no âmbito do Acordo de Cotonou, assinado entre a UE e os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico, o diálogo político inclui um encontro, na terça-feira, com a Alta Representante da UE para a Política Externa e de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, Federica Mogherini.

No dia 25 está previsto um encontro com o comissário europeu para a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica.

José Ramos-Horta foi ainda convidado para se dirigir à Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu, no dia 23, e aos Representantes dos Estados-membros da UE no Comité Político e de Segurança dos 28.

"A delegação timorense terá a oportunidade de trocar impressões com as três instituições da UE, Conselho, Parlamento Europeu e Comissão", de acordo com o comunicado, divulgado no fim de semana.

O Acordo de Cotonou prevê a realização regular de "encontros entre a UE e os Estados parceiros com o objetivo de trocar informações, avaliar os processos de cooperação em curso, promover a compreensão mútua e facilitar o estabelecimento de prioridades acordadas e agendas compartilhadas".

O último encontro de diálogo político realizou-se em Dili, em junho de 2016.