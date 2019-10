Bruxelas analisa pedido de adiamento do Brexit

Bruxelas está a analisar o pedido de adiamento do Brexit enviado pelo governo britânico. Se for aceite, a saída do Reino Unido da União Europeia fica adiada para Janeiro do próximo ano. O acordo negociado por Boris Johnson poderá, no entanto, ser ainda aprovado pelo parlamento na próxima semana.