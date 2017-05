Bruxelas anuncia condições para resolver crise da Venezuela

Augusto Santos Silva delineou os pontos principais da declaração política da UE aprovada esta segunda-feira.



O texto sublinha primeiro que a violência "não é solução para nenhuma crise política", apelando a todas as partes envolvidas "para que se abstenham de actos de violência", revelou o ministro.



"O segundo ponto é uma afirmação muito clara do que nos parecem ser as condições essenciais para que haja uma solução política da crise", prosseguiu.



Estas passam primeiro pelo "respeito por todas as instituições democráticas e a separação de poderes", sublinhou Santos Silva, invocando a questão das legitimidades eleitorais que alimenta o conflito.



Para tal, e essa é a segunda condição, é necessário estabelecer "tão perto quanto possível" um "calendário eleitoral para que o povo venezuelano possa soberanamente escolher o seu destino", acrescentou o ministro português dos Negócios Estrangeiros.



As últimas condições são a "libertação dos opositores políticos e o respeito pelos direitos constitucionais de todos os actores políticos".



Para Santos Silva esta é a" base mínima de confiança entre as partes para permitir uma solução política do conflito que se vive na Venezuela".



Bruxelas exprimiu igualmente a sua disponibilidade às autoridade venezuelana para responder às necessidades mais imediatas da população.



A UE considera ainda que a crise no país afeta cerca de 600 mil cidadãos europeus que ali vivem e cuja segurança e bem estar lhe dizem diretamente respeito.



Um elemento muito importante, pois "é preciso termos consciência de que o que se passa tem um elemento de política interna venezuelana, que nós respeitamos," mas não só.



"Há uma influência direta sobre os países europeus" além de Portugal, lembrou Augusto Santos Silva. Se os portugueses são estimados nalgumas centenas de milhares, há também comunidades espanholas e italianas "bastante numerosas e outros países europeus têm também compatriotas a viver na Venezuela".



O que se passa naquele país é por isso matéria de preocupação para a UE, referiu o diplomata português.