Bruxelas apoia vacinação nos países do Leste europeu com 40ME

"Ao fortalecer a prontidão e a preparação dos países nos processos de vacinação, o programa irá prepará-los para uma receção e administração eficaz das vacinas, incluindo as decorrentes da [iniciativa] COVAX ou de mecanismos de partilha de vacinas com os Estados-membros", refere o executivo comunitário em comunicado.

Com 40 milhões alocados para o efeito, o programa prevê apoiar o "desenvolvimento e a atualização dos planos de vacinação" da Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia e Ucrânia

Além disso, as verbas servirão também para "treinar prestadores de cuidados saúde a manusear as vacinas e a [conhecer] as suas características" e para "adquirir abastecimentos essenciais para entregar as vacinas de maneira segura e para gerir acontecimentos adversos".

Nos objetivos de longo prazo identificados pela Comissão, é salientado que o projeto servirá para "melhorar as capacidades da força laboral da Saúde nas doenças preveníveis com vacinas", mas também para permitir uma "reabertura progressiva das sociedades e das economias".

Em comunicado, o comissário para a Vizinhança e Alargamento, Oliver Varhelyi, frisa que o programa hoje anunciado mostra que a "UE cumpre o seu compromisso de ajudar" os países da Parceria Oriental na sua "luta contra a crise sanitária".

"Agir juntos agora também permitirá que trabalhemos rapidamente na recuperação socioeconómica sustentável da região", lê-se na nota do comissário.

Com uma duração de três anos, o plano hoje anunciado será assegurado pelo Gabinete Regional para a Europa da OMS, em "estreita colaboração com as delegações da UE" e com as "autoridades nacionais".

Ao programa hoje anunciado, a UE também já mobilizou mil milhões de euros para os países em questão, através de um pacote de emergência anunciado em janeiro de 2021 que visa "apoiar a recuperação socioeconómica da região a curto e médio prazo".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.341.496 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.718 pessoas dos 774.889 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.