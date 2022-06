A Presidente da Comissão Europeia diz que é preciso preparar a Europa para possíveis distúrbios de fornecimento de gás russo.





"Estamos a trabalhar num plano comum europeu de redução da procura de emergência com a indústria, mas também com os 27 Estados-membros", disse Ursula von der Leyen, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas.