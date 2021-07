Bruxelas apresenta pacote de leis para combate às alterações climáticas

São várias as áreas abrangidas desde o setor da energia, à eficiência energética dos edifícios, da aviação aos automóveis.





O objectivo da directiva de tributação de energia é o de mudar o atual sistema no qual o petróleo e o gás são menos tributados do que a eletricidade.



A Comissão quer ainda mudanças nos setores dos transportes para atingir a neutralidade carbónica colectiva, por exemplo, acabar com os carros a gasolina e gasóleo.



Há também o objectivo de que os transportes aumentem a percentagem de combustíveis verdes na mistura que usam diariamente. No setor da aviação, por exemplo, essa mistura inclui, nos dias de hoje, menos de 1 por cento de combustíveis verdes.



Até 2025, Bruxelas quer ter um milhão de postos de carregamento elétrico e 3,5 milhões em 2030.