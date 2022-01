Bruxelas aprova "com cautela" compra de pequena tecnológica por grupo do Facebook

Em comunicado, o executivo comunitário informa que aprovou, ao abrigo do Regulamento das Concentrações da UE, a proposta de aquisição da Kustomer pela Meta (anteriormente Facebook), transação que, porém, está "condicionada ao cumprimento integral dos compromissos" assumidos pela `gigante` tecnológica.

"Devemos rever cautelosamente as transações que possam reforçar ainda mais os grandes operadores que dominam cada vez mais a economia digital, independentemente da dimensão da empresa-alvo. A nossa decisão de hoje irá assegurar que os rivais inovadores e os novos operadores no mercado de `software` de gestão da relação com o cliente possam competir eficazmente", justifica a vice-presidente executiva da instituição responsável pela tutela da Concorrência, Margrethe Vestager.

Segundo Margrethe Vestager, "os compromissos oferecidos pela Meta asseguram que os seus rivais continuarão a ter acesso livre e comparável aos importantes canais de mensagens da Meta".

O aval surge após uma investigação aprofundada da proposta apresentada pela Meta de aquisição da Kustomer.

"A Kustomer, embora pequena, é um ator inovador, e de rápido crescimento, no mercado de `software` de serviço ao cliente e apoio à gestão da relação com o cliente", realça a Comissão Europeia.

Esta empresa, fundada em 2015 e sediada nos Estados Unidos, trabalha assim com aplicações de `software` utilizadas pelas empresas para se relacionarem com os seus clientes, respondendo a perguntas, resolvendo problemas e dando conselhos no contexto da relação entre empresa e cliente.

Por isso, tanto a Kustomer como a Meta trabalham em mercados relacionados verticalmente, já que esta última, através dos seus populares canais de mensagens WhatsApp, Instagram e Messenger, disponibiliza importantes meios através dos quais as empresas interagem com os seus clientes.

"Durante a sua investigação aprofundada, a Comissão recolheu amplas informações e `feedback` de concorrentes e clientes e trabalhou em estreita cooperação com as autoridades de concorrência dos Estados-membros e de todo o mundo", assinala Bruxelas.

O executivo comunitário conclui, assim, que "quaisquer dados adicionais a que a Meta possa ter acesso para melhorar o seu serviço de publicidade `online` não resultariam num impacto negativo significativo na concorrência entre fornecedores de serviços", pelo que deu `luz verde` à operação.

Ainda assim, a transação está sujeita a remédios com uma duração de 10 anos, que incluem um compromisso de acesso público e não discriminatório ao interface de programação de aplicativos, equidade nas atualizações e ainda um mecanismo de resolução de litígios rápido e vinculativo que pode ser invocado por terceiros.

"A Comissão concluiu que a transação proposta, tal como modificada pelos compromissos, deixaria de suscitar preocupações em matéria de concorrência. A decisão da Comissão está condicionada ao pleno cumprimento dos compromissos", adianta Bruxelas na nota.