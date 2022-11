Bruxelas aprova formação militar na Ucrânia

Estas decisões deverão ser adotadas pelos 27 num Conselho de Negócios Estrangeiros que englobará, na terça-feira, uma reunião ao nível de ministros da Defesa da UE, na qual será também discutida a missão de treino da UE ao exército ucraniano, cujo lançamento deverá ter hoje a "luz verde" dos chefes de diplomacia.Durante a reunião de hoje, também se espera que os chefes de diplomacia aprovem o acordo político já alcançado ao nível de embaixadores dos 27 relativamente a um reforço das sanções ao Irão, com a ampliação da lista de pessoas e entidades alvo de medidas restritivas, para incluir responsáveis pela violenta repressão de protestos pacíficos.Entre vários temas na agenda, os ministros irão também discutir as relações com os países dos Balcãs Ocidentais, a poucas semanas de uma cimeira de líderes do bloco comunitário e da região, que terá lugar a 06 de dezembro em Tirana.