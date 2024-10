Bruxelas aprovou um pacote de assistência financeira à Ucrânia

Foto: Reuters

Bruxelas deu também luz verde a um mecanismo que apoiará a Ucrânia no reembolso de empréstimos até 45 mil milhões de euros concedidos pela UE e parceiros do G7.



De acordo com as novas regras 95% das receitas geradas pelos lucros dos ativos russos congelados serão atribuídas ao Mecanismo de Cooperação para Empréstimos da Ucrânia para que possa reembolsar os empréstimos. Os restantes 5% continuarão a ser atribuídos ao Mecanismo Europeu para a Paz.