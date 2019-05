Bruxelas começa a discutir o nome dos novos lideres europeus

Yves Herman - Reuters

No final da reunião o presidente da assembleia, Antonio Tajani, admitiu que há "diferentes posições" entre os grupos políticos, mas que a declaração adotada que vai ser apresentada aos líderes europeus no início da cimeira informal de hoje é no sentido de o Conselho respeitar o modelo que levou á designação de Jean-claude Junker.





Preparativos para a reunião dos 28 que começa mais logo, com o novo xadrez politico no Parlamento Europeu que resultou das eleições dos novos presidentes dos organismos europeus pode não ficar concluía antes do verão, como nos conta a partir de Bruxelas, Andreia Neves.



Já para o primeiro-ministro português a eleição do socialista holandês Frans Timmermans é a escolha certa para próximo presidente da Comissão.



Em contrapartida, António Costa afirma que o alemão do PPE (Partido Popular Europeu) Manfred Weber não tem condições para reunir esse consenso.