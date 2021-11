Bruxelas cria "lista negra" de empresas envolvidas no tráfico de migrantes

Bruxelas vai criar uma "lista negra" de empresas de transporte envolvidas no tráfico de migrantes para a fronteira externa da União Europeia. A presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen voltou a condenar a exploração de seres humanos com fins políticos por parte do presidente da Bielorrússia.