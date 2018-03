Bruxelas desagrava processo de desequilíbrios macroeconómicos a Portugal

RTP07 Mar, 2018, 12:01 / atualizado em 07 Mar, 2018, 14:41 | Mundo

Depois de, em novembro passado, Bruxelas ter identificado 12 Estados-membros que considerou merecerem uma "análise aprofundada" devido aos seus desequilíbrios macroeconómicos, hoje decidiu retirar um desses países da lista (a Eslovénia) e desagravar o nível de desequilíbrios de outros três, Portugal, França e Bulgária, que passam a ser considerados países simplesmente com "desequilíbrios económicos".

Para Portugal e Bulgária, a Comissão Europeia sublinha a necessidade de prosseguir esforços complementares com vista a uma "correção sustentável dos desequilíbrios", pedindo a Lisboa que apresente em abril um Programa Nacional de Reformas "ambicioso".

Há ainda identifica ainda 11 Estados-membros com desequilíbrios económicos, três dos quais "excessivos" (Chipre, Croácia e Itália).Comissão Europeia reconhece "esforço impressionante"

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, saudou a "boa notícia para Portugal" que constitui o desagravamento do procedimento de desequilíbrios macroeconómicos, sublinhando o "progresso impressionante feito pelo país no passado recente".



"Hoje temos boas notícias para Portugal, já que a Comissão Europeia reconhece o progresso impressionante feito pelo país no passado recente. A recuperação económica de Portugal acelerou bastante no último ano, com um impacto muito positivo no desemprego, que está abaixo da média europeia", começou por notar o comissário europeu dos Assuntos Económicos.



Pierre Moscovici falava durante a apresentação do "pacote de inverno" do semestre europeu de coordenação de políticas económicas e orçamentais da União Europeia.

Moscovici apontou que "o défice está agora próximo do 1% do PIB e o país saiu do Procedimento por Défice Excessivo e os riscos relacionados com o setor financeiro diminuíram, mesmo que a redução do crédito malparado continue a ser uma prioridade".



"A dívida pública e privada continua elevada, mas estou encorajado por começar a diminuir", disse, acrescentando que "devem ser prosseguidos os esforços nesta frente".



"Globalmente, os esforços de Portugal estão a dar resultados: a nossa mensagem hoje é no sentido de [o país] continuar nesta direção", completou.

O comissário francês argumentou que hoje é altura para sublinhar os progressos alcançados, recorrendo à imagem do "copo meio cheio ou meio vazio" para defender que atualmente não há ambiguidades.

"Hoje em dia estamos com um copo a três quartos cheio", disse, argumentando que a reclassificação de hoje no quadro dos desequilíbrios macroeconómicos "marca um progresso, e é essa a mensagem da Comissão".

Ainda assim, Bruxelas vai pedir ao Governo que continue os esforços e deu como exemplos os desafios no setor financeiro, a produtividade no trabalho, as desigualdades salariais, que continuam elevadas, as fragmentações do mercado de trabalho, assim como o nível de investimento.

O vice-presidente responsável pelo Euro, Valdis Dombrovskis, adiantou que vai escrever uma carta dirigida ao Governo português "a sublinhar a importância de um Programa Nacional de Reformas ambicioso e detalhado para lidar com os desequilíbrios que restam", comentando que "claro que é importante que Portugal prossiga a implementação de reformas estruturais".

Economia na UE a "crescer robustamente”

Bruxelas sublinha que a análise aos 27 Estados-membros - a Grécia está excluída deste exercício dado estar sob programa de assistência - permite concluir que a economia está "a crescer robustamente", com as perspetivas económicas otimistas a coincidirem com as melhorias no mercado laboral e na situação social.



"Isto reflete as reformas empreendidas pelos Estados-Membros em anos recentes e proporciona uma janela de oportunidade para um aprofundamento da resiliência das economias e das sociedades comunitárias", destaca a nota comunitária.





c/Lusa