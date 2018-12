Bruxelas diz que é importante manter ambições elevadas para a PAC pós 2020

Lusa05 Dez, 2018, 15:52 | Mundo

Questionado pelos jornalistas, durante um seminário em Bruxelas, se as ambições da comissão para a PAC pós 2020 não seriam demasiado elevadas, o diretor de estratégia, simplificação e análise política da direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DG AGRI) da Comissão Europeia (CE), Tassos Haniotis, vincou que "é preciso nivelar por cima".

O responsável da DG AGRI referiu ainda que "se estivermos, em 2018, a debater como reduzir o nível de ambição temos um sério problema".

Porém, e apesar de não adiantar mais detalhes, Haniotis admitiu que às ambições da Comissão Europeia está sempre associado o risco de os Estados-membros avançarem "em diferentes velocidades".

Entre os objetivos da CE para a PAC pós 2020 encontram-se uma maior simplificação, modernização, bem como uma flexibilização orçamental adequada às necessidades de cada Estado-membro.

Adicionalmente, a CE defende que a PAC pós 2020 deve pautar-se pelo apoio ao desenvolvimento do conhecimento sobre a agricultura e por uma maior ambição no que se refere à proteção do clima e do ambiente.

Segundo a Comissão Europeia, a PAC pós 2020 será dotada, globalmente, com um orçamento de 365 mil milhões de euros, prevendo uma nova forma de trabalhar, uma distribuição mais justa dos apoios, maiores ambições no domínio do ambiente e utilização intensiva dos conhecimentos e da inovação.

No âmbito da PAC, a principal meta do Governo português é a manutenção da taxa de cofinanciamento nacional que, atualmente, está nos 15% e a União Europeia (UE) propõe que passe a 30%.

Entre as reivindicações do Governo estava ainda a manutenção do nível de apoios no primeiro pilar (pagamentos diretos aos agricultores) e no segundo pilar (desenvolvimento rural) da PAC, metas que já foram atingidas.