Bruxelas e Reino Unido chegam a acordo para o `divórcio`

Foto: Reuters

Perante isto, Donald Tusk, o presidente do Conselho Europeu diz que o mais difícil ainda está para vir e precisa de mais esclarecimentos. Tusk quer que o Reino Unido respeite as leis da União durante o período de transição.



Entretanto, a República da Irlanda também já veio dizer que está satisfeita, fala do acordo e sublinha que não vai existir qualquer fronteira física entre o país e a Irlanda do Norte.



No entanto, o maior partido unionista da irlanda do norte continua a dizer que ainda é preciso algum trabalho para estarem satisfeitos com o acordo.