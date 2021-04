Bruxelas estima que países sejam capazes de dar 3 milhões de vacinas por dia

"Até hoje, já administrámos 117 milhões de doses de vacina na UE e estamos prestes a administrar três milhões de vacinas todos os dias", declarou a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

Falando numa audição por videoconferência na Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, a responsável acrescentou: "Mais de 30 milhões dos nossos cidadãos estão agora totalmente vacinados em toda a UE e está a ser aumentada a capacidade de produção [de vacinas ou componentes], o que torna possível acelerar as entregas".

"Ainda temos algum caminho a percorrer, mas definitivamente demos a volta por cima, graças em grande parte à nossa estratégia de vacinação", assinalou Stella Kyriakides.

Questionada sobre a meta estipulada pelo executivo comunitário, de que 70% da população adulta da UE esteja vacinada até ao final do verão, a comissária europeia da tutela admitiu que este objetivo "é ambicioso".

"Mas creio que é viável e precisamos de olhar para o positivo [já que] teremos uma vacinação muito acelerada no segundo trimestre", referiu Stella Kyriakides, adiantando que, apesar dos "grandes desafios no primeiro trimestre, agora se está a assistir a progressos".

Além disso, "estamos também a ver agora a diferença que as vacinas estão a provocar em termos da diminuição do número de hospitalizações e da mortalidade nos grupos etários que foram vacinados, por exemplo, nos maiores de 80 anos", destacou ainda a responsável.

A campanha de vacinação da UE tem sido marcada por atrasos na entrega de vacinas por parte da AstraZeneca e mais recentemente da Janssen, depois de terem sido registados casos raros de formação de coágulos sanguíneos após a toma de ambos os fármacos.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE: Comirnaty (nome comercial da vacina Pfizer/BioNTech), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & Johnson).

A ferramenta `online` do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) para rastrear a vacinação da UE, que tem por base as notificações dos Estados-membros, indica que 8,5% da população adulta da UE já está totalmente inoculada (com as duas doses), enquanto 23,1% recebeu a primeira dose da vacina.

Já em termos absolutos, os dados do ECDC referem que 115 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas na UE até hoje, de um total de cerca de 134 milhões de doses entregues aos países, números que podem ainda estar não estar atualizados dado dependerem da informação dos países.

A expectativa do executivo comunitário é que neste segundo trimestre cheguem à UE mais de 400 milhões doses de vacinas contra a covid-19, a quase totalidade da BioNTech/Pfizer (250 milhões), seguindo-se a Moderna (35 milhões), a Janssen (55 milhões) e AstraZeneca (70 milhões).