Bruxelas. Eva Kaili vai aguardar julgamento em prisão preventiva

Johanna Geron - Reuters

Eva Kaili vai permanecer em prisão preventiva. O tribunal de Bruxelas rejeitou que pudesse esperar o julgamento em liberdade com pulseira eletrónica. A eurodeputada grega diz que está inocente e não sabia do esquema de corrupção.