Bruxelas exige solidariedade para gás na UE quando só há 6 acordos bilaterais

"A Comissão propõe aumentar a capacidade da União para reagir rapidamente em caso de emergência, estabelecendo regras de solidariedade por defeito, que garantirão que um Estado-membro que enfrente uma emergência receba gás dos outros em troca de uma compensação justa", que tenha em conta o preço do gás e os custos de armazenagem e de transporte, aponta o executivo comunitário num rascunho da comunicação sobre emergência energética, que será divulgada na terça-feira e à qual a agência Lusa teve hoje acesso.

Como nem todos os Estados-membros têm protocolos em vigor (que estabelecem questões técnicas, jurídicas e financeiras para partilha de gás) e já que só 18 dos 27 Estados-membros têm reservas para armazenamento, Bruxelas propõe disposições diretamente aplicáveis na ausência de tais acordos de solidariedade, nomeadamente numa situação de escassez muito grave, quando se teme cortes no fornecimento russo à UE.

"A solidariedade é a pedra angular da União e sustenta a eficácia da sua ação. Cinco anos após o acordo sobre o regulamento relativo à segurança do abastecimento, apenas seis acordos bilaterais de solidariedade entre os Estados-membros foram assinados dos 40 possíveis, o que é demasiado lento", justifica o executivo comunitário.

Vincando que "acompanhará de perto" os esforços dos Estados-membros, incluindo para diminuição do consumo, a Comissão Europeia avisa que "está pronta a desencadear um alerta na UE ou mesmo a rever as metas de redução da procura de gás se as medidas voluntárias de redução da procura se revelarem insuficientes para assegurar o fornecimento de gás suficiente durante o inverno".

A ideia é evitar uma rutura no inverno, já que os armazéns subterrâneos de gás (que existem em 18 dos 27 Estados-membros) disponibilizam aprovisionamento adicional em caso de forte procura ou de perturbações no abastecimento, reduzindo a necessidade de importar gás adicional ao, habitualmente, fornecerem 25-30% do gás consumido na estação fria.

Dados da organização europeia Gas Infrastructure Europe, consultados hoje pela Lusa, revelam que o preenchimento das reservas de gás da UE já atingiu 91,8%, com Portugal a ter o seu armazenamento totalmente cheio (100%), o único Estado-membro nessa situação.

No final de março passado, a Comissão Europeia propôs uma obrigação mínima de 80% de armazenamento de gás na UE para o próximo inverno, até início de novembro, para garantir fornecimento energético, percentagem que deverá chegar aos 90% nos anos seguintes.

Uma vez que só 18 países têm instalações de armazenamento no seu território, os Estados-membros sem instalações de armazenamento devem ter acesso às reservas de outros.

Dos 27, só a Grécia, Chipre, Irlanda, Eslovénia, Lituânia, Finlândia, Estónia, Malta e Luxemburgo não têm infraestruturas para armazenamento de gás.

Em agosto passado, entrou ainda em vigor na UE uma redução voluntária de 15% da procura de gás natural este inverno, estando prevista a possibilidade de desencadear um alerta ao nível da União sobre a segurança do aprovisionamento para tornar tal meta obrigatória.

Na comunicação que será divulgada na terça-feira, Bruxelas propõe ainda "medidas que permitem aos Estados-membros reduzir excecionalmente o consumo não essencial, como o aquecimento exterior, para assegurar o fornecimento de gás a outros setores, serviços e indústrias essenciais", cabendo aos países "redefinir quem são os consumidores protegidos, desde que os agregados familiares vulneráveis continuem a ser protegidos em todas as circunstâncias", de acordo com o rascunho consultado pela Lusa.

"A magnitude da atual crise energética é sem precedentes e requer uma resposta de emergência extraordinária comum, num espírito de solidariedade. A UE já deu passos decisivos e está pronta para ir mais longe", adianta a Comissão Europeia no documento.