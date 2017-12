Bruxelas leva Hungria, Polónia e República Checa a tribunal devido a quotas de refugiados

Lusa07 Dez, 2017, 14:28 | Mundo

O executivo comunitário sublinha que, "apesar da confirmação pelo Tribunal de Justiça da UE da validade do regime de recolocação no seu acórdão de 06 de setembro, a República Checa, a Hungria e a Polónia continuam a violar as suas obrigações legais".



Bruxelas aponta que, tal como sucedeu na sequência da abertura dos processos de infração, em junho passado, as respostas que recebeu de Budapeste, Varsóvia e Praga foram mais uma vez determinadas "não satisfatórias" e os três Estados-Membros "não deram indicações de que contribuirão para a implementação do regime de recolocação de emergência".



"Por esse motivo, a Comissão decidiu confirmar que as infrações identificadas nos pareceres fundamentados se mantêm, passando agora à fase seguinte do processo de infração".



Também hoje, o executivo comunitário decidiu instaurar um outro processo de infração contra a Hungria devido à sua lei em matéria de asilo, manifestando-se particularmente preocupada com as emendas à lei do asilo húngara em março deste ano.



Por fim, e ainda no quadro de outros "braços de ferro" que têm vindo a ser travados entre Bruxelas e Budapeste, a Comissão decidiu instaurar duas ações no Tribunal de justiça da UE contra a Hungria devido à sua lei do ensino superior -- que foi alterada em abril passado, e que segundo o executivo comunitário restringe desproporcionadamente as universidades da UE e de países terceiros no seu funcionamento -, assim como à sua lei relativa às ONG (organizações não governamentais) financiadas a partir do estrangeiro.