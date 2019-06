Bruxelas. Líderes europeus têm de nomear altos cargos das instituições europeias

Foto: Francois Lenoir - Reuters

António Costa, que está em Bruxelas, disse que tem de haver um esforço extra, num momento em que o Parlamento Europeu está mais dividido do que nunca.



O primeiro-ministro português espera que tudo fique fechado, no Conselho Europeu desta quinta-feira, para se evitar uma reunião extraordinária.





Um dos nomes agora mais falados, é o de Michel Barnier, o negociador-chefe de Bruxelas para o Brexit, que terá o apoio dos países de leste, como a Polónia, Hungria, Eslováquia ou República Checa.





Menos optimista está a chanceler alemã. Angela Merkel, admitiu que os líderes da União Europeia poderão não chegar esta quinta-feira a um acordo sobre as nomeações para os mais altos cargos institucionais, um tema que domina a agenda do Conselho Europeu.



Merkel salienta que as posições defendidas pelos 28 chefes de Estado e de Governo são ainda muito díspares.



António Costa afirma ter uma expectativa de uma distribuição equilibrada dos vários lugares de liderança, nas instituições europeias.Quanto a Manfred Weber, há muito tempo apontado como principal candidato à presidência da Comissão Europeia, já não será o sucessor de Jean Claude Juncker.No dia em que arranca um decisivo Conselho Europeu está praticamente excluído o nome apoiado pelo Partido Popular Europeu, na corrida a um dos lugares mais apetecíveis do no Parlamentento Europeu.Pela primeira vez, o grupo político mais votado nas Eleições Europeias não vai determinar a escolha do próximo presidente da Comissão.Manfred Weber fica, assim, arredado da possibilidade de suceder a Jean Claude Juncker.A escolha final cabe aos chefes de Estado e de Governo, incluindo António Costa, que estão reunidos, em Bruxelas, para o Conselho Europeu.