Bruxelas pede investigação a alegadas irregularidades no referendo turco

Carlos Santos Neves - RTP 18 Abr, 2017, 16:56 / atualizado em 18 Abr, 2017, 17:13 | Mundo

Ainda sem endereçar qualquer tipo de congratulação a Erdogan, a segunda tomada de posição oficial da Comissão Europeia sobre a consulta popular do último domingo incidiu sobre as conclusões dos observadores internacionais. Na segunda-feira, ao discursar a partir do Palácio Presidencial em Ancara, o Presidente turco acusou os observadores internacionais da preparação de “um relatório” à medida. “Ponham-se nos vossos lugares”, disse-lhes Recep Tayyip Erdogan.





A missão partilhada pelo Conselho da Europa e pela OSCE acendia ontem os holofotes sobre o que considerou ser um campo eleitoral inclinado, desde o início, a favor do sim ao alargamento da esfera de poderes presidenciais e um escrutínio desvirtuado por alterações de última hora no controlo dos boletins de voto.



O Alto Comité Eleitoral da Turquia decidiu, em fase adiantada do processo, admitir boletins sem o carimbo oficial.



“Apelamos às autoridades para que lancem uma investigação transparente a estas alegadas irregularidades”, exortou esta terça-feira o porta-voz da Comissão Europeia Margaritis Schinas, quando questionado sobre a avaliação dos observadores.



Críticos da estratégia de expansão de poderes do Presidente da Turquia, os diretórios da União Europeia leem também nos resultados do referendo uma clara divisão do país entre os partidários de Erdogan e os turcos que não se deixaram convencer pelas mudanças constitucionais – o campo do Chefe de Estado venceu com 51,4 por cento dos votos.

Europa retrai-se, Trump aplaude



Nos antípodas do Presidente dos Estados Unidos, que já falou ao telefone com o homólogo turco para o felicitar, a Comissão Europeia não deverá ensaiar qualquer aplauso público. Isso mesmo foi confirmado à agência Reuters por um alto responsável ocidental, conhecedor da política externa europeia.



“Não haverá um telefonema da Comissão para Erdogan”, afirmou a fonte da agência, porque “a Turquia está a resvalar para um sistema semi-autoritário”.







Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União vão reunir-se no próximo dia 28 de abril, em Malta, para discutir precisamente o futuro das negociações com a Turquia. É um dado adquirido que um edifício político como aquele que está a ganhar alicerces no país de Erdogan estará sempre em rota de colisão com as exigências do bloco europeu.



Logo na noite de domingo, ao fazer o discurso da vitória perante milhares de apoiantes, o Presidente turco prometia agilizar o restabelecimento da pena de morte, a mais gritante das linhas vermelhas traçadas pelo flanco europeu.



Antena 1



Oposição interna

O Governo turco decidiu na noite de segunda-feira prolongar por três meses o estado de emergência em vigor no país desde o golpe falhado de julho.

“Quanto à pena de morte, não é somente uma linha vermelha, mas a mais vermelha de todas as linhas vermelhas. Temos uma rejeição inequívoca da pena de morte”, sublinhou Margaritis Schinas.Entretanto o principal partido da oposição na Turquia, o social-democrata CHP, anunciou a intenção de formalizar junto do Alto Comité Eleitoral um recurso a pedir a anulação do referendo. Algo que o ainda primeiro-ministro turco Binali Yildirim, cujo cargo será apagado da ordem constitucional pós-referendo, considerou “vão”.“Todos, a começar pelo principal partido da oposição, devem respeitar a palavra da nação”, reagiu o governante turco.Já o líder do CHP não teve dúvidas em estimar que as autoridades eleitorais “alteraram as regras durante o jogo”. Em entrevista ao diário turco, Kemal Kiliçdaroglu afirmou mesmo que tais irregularidades “não podem ser perdoadas”.Com a vitória no referendo, Tayyip Erdogan, que saiu intocado da tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016, poderá teoricamente perpetuar-se na Presidência até 2029.Por outro lado, o primeiro-ministro deixou já claro que o Presidente será convidado, em breve, a reintegrar a cúpula do AKP, o partido de matriz islamista no poder. E um dos pontos-chave da revisão constitucional é a transferência do poder executivo para o Chefe de Estado, que passa a poder governar por decreto.De acordo com o, estará em preparação uma profunda remodelação do Governo e não está completamente colocada de parte a antecipação de eleições para a primavera do próximo ano.