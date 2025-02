Bruxelas pede menos impostos sobre a energia

As regras europeias permitem “que os Estados-membros reduzam a taxa de imposto até zero, sempre que legalmente possível, para as indústrias e os agregados familiares com utilização intensiva de energia e para todas as indústrias no caso da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis”, sublinha o comissário da Energia e Habitação, Dan Jorgensen.



“Os elevados impostos sobre a eletricidade aumentam as faturas e a atual estrutura de tributação não desincentiva a utilização de combustíveis fósseis em detrimento da utilização de eletricidade, abrandando assim a eletrificação e a procura de eletricidade doméstica barata”, realça ainda a instituição.







No Plano de Ação para uma Energia Acessível, hoje apresentado, o executivo comunitário contempla também medidas como a realização de compras conjuntas, a diversificação dos fornecedores e a simplificação dos projetos ligados à energia e a maior poupança.