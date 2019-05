Bruxelas propõe retoma de negociações sobre adesão da Albânia e Macedónia do Norte

Lusa29 Mai, 2019, 13:12 | Mundo

"Os Balcãs Ocidentais fazem parte da Europa e farão parte do futuro de uma UE mais forte, estável e unida. Foi um ano de mudanças positivas em toda a região, com a Albânia e a Macedónia do Norte a mostrarem forte determinação em avançar no caminho da UE e a alcançarem resultados concretos e que devem ser irreversíveis", assinala em comunicado a Alta Representante da União para a Política Externa, Federica Mogherini.

Numa altura em que se assinala um ano desde o lançamento de uma estratégia da Comissão Europeia para aquela zona, Bruxelas recomenda, assim, "que o Conselho reabra as negociações sobre adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte", explica a responsável.

"A política de alargamento da UE é um investimento na paz, na segurança, na prosperidade e na estabilidade da Europa", vinca Federica Mogherini.

A agora rebatizada Macedónia do Norte e a Albânia juntam-se, assim, às antigas repúblicas jugoslavas da Sérvia e Montenegro na lista dos países dos Balcãs Ocidentais que parecem estar mais perto de cumprir todos os requisitos para a adesão à UE, após o qual se poderão juntar às vizinhas e já membros Eslovénia e Croácia.

Também citado pelo comunicado - divulgado juntamente a avaliações e recomendações da UE a estes países -, o comissário europeu responsável pelas áreas da Política Europeia de Vizinhança e das Negociações de Alargamento, Johannes Hahn, observa que "a Albânia e a Macedónia do Norte abraçaram a oportunidade dada".

"A Macedónia do Norte não apenas cumpriu a sua ambiciosa agenda de reformas, como também chegou a um acordo histórico com a Grécia, resolvendo uma disputa de 27 anos sobre a sua designação, um exemplo para toda a região e fora", precisa o responsável.

No caso da Albânia, o país "está a realizar profundas reformas, em particular uma grande reestruturação do seu sistema de justiça", aponta Johannes Hahn.

Outro caso abordado é o da Bósnia-Herzegovina, sobre o qual a Comissão Europeia considera que as negociações só devem ser abertas quando que o país "atingir o grau necessário de conformidade com os critérios de adesão e, em particular, com os requisitos políticos que exigem estabilidade das instituições, garantindo nomeadamente a democracia e o Estado de direito".

"A Bósnia-Herzegovina terá de melhorar substancialmente o seu quadro legislativo e institucional para garantir que cumpre" os requisitos para adesão, explica Bruxelas.

Caberá, agora, ao Conselho considerar as recomendações da Comissão e tomar decisões sobre os próximos passos.

Enquanto a Macedónia do Norte é candidata à UE desde 2005, a Albânia pediu para aderir em 2014.

Já a Bósnia-Herzegovina submeteu a candidatura em 2016.

Entre os outros países dos Balcãs Ocidentais candidatos à UE estão Montenegro (2010), Sérvia (2012) e o Kosovo (2016).

A estas acrescem negociações com a Turquia, que arrancaram em 2005.

No que toca à Turquia, Bruxelas argumenta que o país parece "estar a afastar-se da UE, com graves retrocessos nos domínios do Estado de direito e dos direitos fundamentais e através do enfraquecimento da supervisão e do equilíbrio no sistema político".

Por essa razão, as negociações com a Turquia para adesão à UE vão continuar suspensas, adianta o executivo comunitário.