Bruxelas publica ferramentas de verificação de factos contra desinformação

"Aquando do início da crise, a Comissão lançou um `site` dedicado à resposta dada ao surto do novo coronavírus. Hoje, lança uma secção para o combate à desinformação relacionada com a pandemia, fornecendo materiais para deteção de mitos e verificação de factos [`fact-checking`]", informa o executivo comunitário em comunicado.

Na página que está desde hoje `online`, a Comissão Europeia nota que "as informações deliberadamente falsas e enganadoras no domínio da saúde estão a proliferar" e aconselha os cidadãos a confiarem "apenas nas informações provenientes de fontes fidedignas" sobre o surto de covid-19, como a Organização Mundial de Saúde ou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Numa tentativa de "separar os factos da ficção", Bruxelas clarifica também nesta página que "a crise do coronavírus não é um prenúncio do colapso do espaço Schengen", isto é, do conceito de livre circulação de pessoas e bens, atualmente em suspenso devido às medidas restritivas, explicando ainda que "os migrantes não estão a trazer o covid-19 para a Europa", numa alusão a duas das `fake news` propagadas nos últimos dias.

A página pode ser acedida em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_pt.

Na passada sexta-feira, a vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourová, realizou uma videoconferência sobre a desinformação em altura de pandemia com responsáveis das plataformas digitais Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla e com a associação comercial EDiMA, representativa do setor tecnológico na UE.

"As plataformas confirmaram que observaram um aumento constante nas informações falsas e prejudiciais, principalmente relacionadas com saúde, que estão agora a ser removidas em grandes quantidades", realça o executivo comunitário na nota de imprensa hoje divulgada.

No final do encontro, Vera Jourová congratulou-se com as "fortes medidas" já adotadas, nomeadamente no que toca à remoção de falsos anúncios relacionados com equipamentos de proteção, como máscaras, mas instou as plataformas a "intensificarem estes esforços".

No final de 2018, estas plataformas `online` comprometeram-se com Bruxelas a combater a desinformação nas suas páginas, através de um código de conduta assinado na altura contra as `fake news` que se traduziu mecanismo de autorregulação para acabar com as notícias falsas na internet.

Dada a evolução deste problema, Bruxelas deverá, entretanto, lançar um novo plano de ação.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 396 mil infetados e perto de 25 mil mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos.