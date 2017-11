Bruxelas quer dotar União de meios próprios para combater incêndios

Chama-se rescUE a nova reserva de meios - inspirada no termo inglês para "resgate" ou "salvamento" - que Bruxelas quer implementar.



Uma proposta apresentada pelo Executivo comunitário para reforçar o mecanismo de proteção civil europeu. A ideia já tinha sido divulgada pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na sequência dos incêndios florestais que ocorreram este ano em Portugal e que tiraram a vida a dezenas de pessoas.

2/7 We will create #rescEU, a reserve at EU level of civil protection capabilities such as aerial forest fighting planes, special water pumps, field hospitals and emergency medical teams. https://t.co/ouPVKGgG4s #EUCivPro pic.twitter.com/1VHyaNaUhU