Bruxelas quer fornecimento de vacinas de todas as fábricas. Processo contra AstraZeneca começa

. Fornecimentos que deveriam ter origem em todas as fábricas da marca, mesmo no Reino Unido. A União Europeia acusa a AstraZeneca de não respeitar o estipulado no contrato no que toca ao número de doses.As vacinas da AstraZeneca eram vistas como uma das componentes centrais da campanha de imunização da Europa, bem como servir para enviar aos países mais pobres, já que são mais fáceis de armazenar e transportar.Os atrasos e cortes, no entanto, atiraram a já lenta campanha de vacinação na Europa para atrasos ainda maiores e colocaram o bloco europeu atrás do Reino Unido, Estados Unidos ou Israel no que toca a doses de vacina administradas.. Na sessão de hoje, o advogado da Comissão Europeia disse ao tribunal que a UE procura entregas imediatas de todas as fábricas listadas no contrato, incluindo as britânicas, país que já não faz parte da União.O representante legal da AstraZeneca contrapôs, dizendo que nada no contrato firmado com a Comissão obriga a empresa a entregar doses de vacinas a partir de todas as fábricas.A AstraZeneca tem unidades de produção na Bélgica e nos Países Baixos, bem como no Reino Unido., referiu o advogado Hakim Boularbah, à saída da sessão.A Comissão Europeia iniciou o presente procedimento legal acusando a companhia de não cumprir o acordado e de não ter um plano “confiável” para assegurar as entregas no prazo.

O principal objetivo desta ação legal, em que a Comissão age em seu nome próprio e em nome dos 27 Estados-membros,, afirmou a Comissão quando anunciou ter interposto um processo, na passada sexta-feira.O grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca considerou "sem fundamento" a ação judicial apresentada pela União Europeia (UE) pelo atraso na entrega das vacinas para combater a Covid-19, garantindo que irá defender-se "firmemente".Em comunicado,e argumentando que precisa de tempo para ultrapassar as questões técnicas de produção em massa das vacinas.A UE, pelo contrário, argumenta que a farmacêutica falhou, no primeiro trimestre do ano, a entrega de 30 milhões de vacinas a Bruxelas, dos 120 milhões prometidos contratualmente, sublinhando ainda que a AstraZeneca só irá conseguir entregar 70 milhões das 180 milhões inicialmente previstas para o segundo trimestre.