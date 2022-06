Bruxelas quer reduzir pesticidas em 50% até 2030 e proibir uso em espaços públicos

Yves Herman - Reuters

A Comissão Europeia apresentou esta quarta-feira uma proposta para a redução em 50% do uso de pesticidas químicos na União Europeia (UE) até 2030 e banir o uso destes em parques infantis e jardins públicos.