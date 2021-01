Bruxelas reconhece que distribuição da vacina está a ser lenta

A Comissão Europeia admite que a produção de vacinas contra a covid-19 não está a ser suficiente para satisfazer as necessidades dos 27. Bruxelas responde assim às queixas de países como a Alemanha ou França sobre a lentidão com que as vacinas estão a chegar os Estados-membros.