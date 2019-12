Bruxelas sem unanimidade sobre Pacto Verde Europeu

Agreement on #Climate neutrality by 2050 #EUCO reaches a deal on this important goal — Charles Michel (@eucopresident) December 12, 2019

. A Polónia ficou de fora, o que impediu a unanimidade dos 27 países membros.“Acordo sobre a neutralidade carbónica até 2050. O Conselho Europeu chegou a acordo neste importante objetivo”, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social Twitter.. A posição polaca vai voltar a ser discutida na Cimeira Europeia de junho de 2020.A neutralidade carbónica em causa significa que a União Europeia só emite dióxido de carbono que consiga absorver.Os líderes europeus tinham procurado chegar a acordo sobre atingir a neutralidade carbónica até meados deste século na cimeira de junho último, mas na altura este objetivo foi vetado por Polónia, Hungria, República Checa e Estónia.

Costa 90% satisfeito

O primeiro-ministro português saiu 90 por cento satisfeito com as conclusões adotadas no Conselho Europeu.“Relativamente ao compromisso sobre as alterações climáticas, eu diria que. Portanto, Portugal, que tinha sido o primeiro país do mundo a assumir esse compromisso, hoje está bastante bem acompanhado no seio da UE”, afirmou António Costa à saída da reunião de líderes europeus que durou nove horas.

O primeiro-ministro português recordou que “há ainda um país que não se sente em condições para assumir, para já, este compromisso”, mas a questão voltará a ser discutida pelos líderes europeus “em junho para saber se esse país já está em condições de assumir esse compromisso”.