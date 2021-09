Bruxelas vai doar 200 milhões de doses de vacinas até meados de 2022

A União Europeia tem vacinas contra a Covid suficientes para garantir uma terceira dose, caso seja necessário. No discurso do Estado da União Europeia, a Presidente da Comissão traçou as prioridades para o próximo ano e o combate à pandemia continua no topo das preocupações.