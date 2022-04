Bucha. Desminagem e investigações avançam com lentidão

Foto: Alkis Konstantinidis - Reuters

Ainda não há um balanço de quantas pessoas podem ter morrido em Bucha, até porque há medida que avançam os trabalhos de retirada de minas do terreno, vão sendo descobertos mais cadáveres. Como testemunharam os enviados especiais da RTP Cândida Pinto e David Araújo, as autoridades começam agora a falar com sobreviventes no sentido de reconstituir o sucedido.