Bulgária. Detida alegada rede de espiões comandada pela Rússia

Entre as provas dos procuradores contra a alegada rede de espionagem estão imagens de vídeo, captadas por investigadores búlgaros e divulgadas na última sexta-feira, nas quais se vê, a ter uma conversa animada com outra pessoa, não identificada.Ao mesmo tempo, dentro de um escritório governamental, uma câmara de vigilância filma. Depois, a mulher sai do edifício, com uma mala que estará recheada de notas.Outra prova recolhida pelos procuradores consiste numa chamada intercetada, durante a qual o alegado líder do grupo de espiões é ouvido a dizer a um cúmplice que o seu pai chorou quando Estaline morreu, passando depois a falar sobre dinheiro.Os procuradores búlgaros acreditam que o alegado grupo de espiões “representouao recolher e entregar a um país estrangeiro segredos de Estado da Bulgária, da NATO e da União Europeia”.Para além das gravações, foi ainda divulgado um memorando alegadamente escrito pelo líder do grupo no qual descreve as prioridades desta rede de espiões:sobre a Ucrânia e a Bielorússia.Segundo os procuradores búlgaros, os alegados espiões tinham especial interesse no recentemente inaugurado Centro de Coordenação Marítima da NATO na cidade de Varna, situada na costa Búlgara.

Dois diplomatas russos expulsos da Bulgária

Os procuradores responsáveis pelo caso avançaram que a mulher detida que surge nas filmagens tem nacionalidade búlgara e russa e que serviu de intermediária com a embaixada russa no país. Em troca, terá recebido dinheiro vivo. A suspeita é casada com o alegado líder da rede de espiões, a quem a acusação se refere como “O Residente”. O homem em questão é umOutros dos detidos são atuais trabalhadores desse ministério e dos serviços secretos militares, pelo que teriam acesso a informações altamente confidenciais.

O procurador-chefe da Bulgária, Ivan Geshev, descreveu a alegada espionagem como “incomparável desde 1944”.

Na segunda-feira,, elevando para oito o número de funcionários russos expulsos do país desde 2019. Ainda em dezembro passado, um militar russo em Sófia foi mandado embora depois de alegadamente ter recolhido informações sobre militares norte-americanos destacados em território búlgaro.No fim de semana,. Boyko Borissov frisou, no entanto, que “amizade é amizade”, fazendo referência à herança eslava partilhada por ambas as nações. Além disso, a Bulgária depende fortemente do setor de energia russo, pelo que não pode arriscar conflitos.Em resposta, a embaixada russa em Sófia declarou que

EUA estão a acompanhar investigação

As revelações chegam apenas alguns dias antes de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, realizar a sua primeira visita à NATO, durante a qual a Rússia será um dos temas em agenda. A Administração Biden vem mostrando sinais de que pretende assumir face a Moscovo uma posição mais dura do que aquela mantida pelo ex-presidente Trump., assegurou no mês passado Joe Biden. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos respondeu a uma questão de um jornalista para considerarpor se ter envolvido nas eleições norte-americanas.

"A Bulgária é uma amiga, parceira e aliada da NATO. Estamos a observar com atenção a investigação a uma alegada rede de espionagem russa. Os Estados Unidos apoiam fortemente a soberania da Bulgária e apoiam os búlgaros contra estas atividades malignas no seu território", escreveu no Twitter.





Bulgaria is a friend, NATO Ally, and partner. We are attentively watching the Bulgarian investigation into an alleged Russian spy ring. The U.S. strongly supports Bulgaria’s sovereignty and stands with Bulgarians against these malign activities on their territory. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 19, 2021



Acusado de espionagem em 2019 condecorado por Putin

Até 1989, a Bulgária foi um dos mais fieis membros do Pacto de Varsóvia. Agora, enquanto membro da NATO e da UE, muitos analistas consideram-naMuitos aviões da NATO usam bases militares na Bulgária para realizar patrulhas aéreas na região, palco de cada vez mais atividade militar russa desde que Moscovo anexou a Crimeia, em 2014.Vários membros e aliados do Kremlin têm apoiado grupos pró-Rússia na Bulgária. Um desses grupos é o Movimento Nacional Pró-Rússia liderado porSegundo os procuradores, Malinov será o autor de um documento no qual se descrevem “os passos necessários para reformar completamente a orientação geopolítica da Bulgária, afastando-a do Ocidente e aproximando-a da Rússia".O caso ainda não foi a tribunal e Malinov reclama inocência. Entretanto, numa viagem a Moscovo,com a Ordem da Amizade da Rússia.

