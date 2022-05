Bulgária mantém importação de petróleo russo até ao final de 2024

"A Bulgária terá um parágrafo separado no acordo final, com uma exceção para nós até ao final de 2024", disse Kiril Petkov, que participou no Conselho Europeu extraordinário que aprovou o sexto pacote de sanções contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia.

O novo pacote inclui um embargo à importação de petróleo russo até ao final do ano, que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que implicará uma redução de cerca de 90% das compras do bloco comunitário.

O acordo alcançado pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) prevê um prazo mais alargado para países sem litoral, como a Hungria, a Eslováquia e a República Checa, para que possam encontrar uma alternativa de transporte dos fornecimentos.

A Bulgária, apesar de se situar nas margens do Mar Negro, também foi contemplada com uma exceção, segundo Petkov, porque a única refinaria do país, localizada no porto de Burgas, só pode tratar petróleo russo.

"É-nos dada a possibilidade de ajustar a nossa única refinaria, de modo a que possa funcionar com outro petróleo bruto que não o russo", disse Petkov à imprensa búlgara em Bruxelas, citado pela agência espanhola EFE.

A refinaria terá de ajustar as suas instalações se passar a funcionar com outros petróleos brutos, num processo que poderá demorar 12 meses, segundo o Governo búlgaro.

De acordo com a informação disponibilizada no seu portal, a refinaria búlgara é explorada pela Lukoil Neftochim Burgas, uma subsidiária da empresa petrolífera russa Lukoil.

As operações da refinaria incluem a "receção, armazenamento e processamento de diferentes petróleos brutos, entregues por navios-tanque no terminal portuário de Rosenets", segundo a empresa.

O petróleo é transferido por oleoduto do terminal de Rosenets para a refinaria de Burgas, a cerca de duas dezenas de quilómetros de distância.

A Lukoil é uma das maiores petrolíferas da Rússia, a par da Gazprom e da Rosneft, e uma das maiores do mundo.

O seu líder, o oligarca Vagit Alekperov, considerado a oitava pessoa mais rica da Rússia pela agência Bloomberg, demitiu-se do cargo de presidente executivo em abril, quando foi alvo de sanções do Reino Unido na sequência da guerra na Ucrânia.