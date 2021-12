Bulgária promove vacinação entre idosos com recompensa monetária

, segundo revelou Petkov ao Politico . Por isso, a estratégia inicial incluiu a contratação de empresas dee incentivos monetários para que as pessoas com mais de 65 anos se vacinem.Com apenas 27 por cento da população totalmente vacinada e uma grande maioria a rejeitar a vacinaçãp contra a covid-19, o primeiro-ministro destacou a virologista Radka Argirova, uma personalidade respeitada no país, para enfrentar a desconfiança dos bulgaros., disse Petkov referindo-se a Anthony Fauci, conselheiro chefe do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que se tornou um nome relevante no combate à pandemia nos EUA.O objetivo é “ter uma pessoa de credível que os búlgaros possam ouvir”, disse Petkov, acrescentando queA outra estratégia, apresentada esta quinta-feira, é recompensar ao longo de seis meses com 75 levs búlgaros (cerca de 38,30 euros) todos os pensionistas que se vacinem.