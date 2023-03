"Bullying racista". Hospital britânico retira obras de arte de alunos de Gaza após denúncia

A exposição com o título “Cruzar Fronteiras - Um Festival de Pratos Pintados", elaborada por alunos palestinianos de duas escolas da ONU em Gaza,deste hospital da capital britânica.Um dos pratos pintados mostrava uma representação da Abóbada da Rocha, santuário da Cidade Velha de Jerusalém e um dos locais mais sagrados do islão, com uma bandeira da Palestina no topo.Outra das obras representava a indústria pesqueira palestiniana e era acompanhada por um texto sobre a região litoral da Palestina, desde a fronteira de Gaza com o Egito até à fronteira de Israel com o Líbano. Em 1948, a maior parte dessa costa foi anexada por Israel.Em comunicado enviado aode notícias Middle East Eye, o hospital Chelsea e Westminster confirmou a remoção das obras, justificando a decisão comNa carta, remetida pela entidade à diretora executiva do hospital, Lesley Watts, os advogados disseram ter recebido queixas de alguns pacientes judeus segundo os quais “alguns elementos da exibição os ofenderam e os fizeram sentir-se vulneráveis, assediados e vitimizados”., disse mais tarde o diretor executivo do UKLFI. “Estamos satisfeitos com o fim da exposição. Os pacientes judeus não devem ter de olhar para uma parede de propaganda anti-Israel quando vão ao hospital”.

“Bullying racista”

Os pratos pintados foram retirados numa questão de dias, pondo fim à exposição que resultou de um projeto de arte entre crianças de idade escolar em Gaza e crianças da Escola Comunitária do Hospital de Chelsea, que oferece cuidados educativos a menores hospitalizados.Janette Steel, diretora da escola, explicou aoqueA responsável frisou ainda que a escola tem ligações com estabelecimentos de ensino “de todo o mundo, unindo as crianças numa partilha de experiências de vida”.Para o diplomata Husam Zomlot, chefe da missão palestiniana no Reino Unido,e procuram desviar as atenções dos seus direitos e ambições legítimas”.“Lamentamos que um serviço de saúde tenha cedido a este bullying racista”, declarou, citado pelo. O diplomata escreveu à fundação que detém o hospital Chelsea e Westminster, apelando a que esta reponha a exposição.

As crianças representam quase 47% da população de Gaza. Um estudo recente revela que nove em cada dez dos menores nessa região sofrem de stress pós-traumático, depressão ou pensamentos suicidas.

Um porta-voz do hospital disse entretanto que este. "Vamos trabalhar com as partes envolvidas nas próximas etapas para desta obra”, garantiu.A situação não é inédita. Em 2021, a galeria britânica Whitworth, em Manchester, removeu uma declaração de solidariedade para com a Palestina de uma exposição do grupo Forensic Architecture após pressão por parte do UKLFI.O grupo de advogados exigiu também que a editora educacional Pearson deixasse de editar os livros escolares sobre a história do Médio Oriente que, segundo o UKLFI, eram tendenciosos e se mostravam contra Israel.