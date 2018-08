Burcas. Boris Johnson "obrigado" a pedir desculpa

RTP08 Ago, 2018, 15:21 / atualizado em 08 Ago, 2018, 15:27 | Mundo

Na segunda-feira o Telegraph publicou uma crónica em que Boris Johnson dizia estar contra a proibição de véus islâmicos na Dinamarca. No entanto, apesar da sua posição, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros comparou as mulheres de burca a “caixas de correio” e a “ladrões de bancos”.



Um dia após a publicação da crónica, Theresa May manifestou-se. Clarificou que tanto ela como o Governo acreditavam que as mulheres tinham o direito a vestirem-se como quisessem, acrescentando ainda que “toda a gente deve ter cuidado com a linguagem que utiliza”.



“Ficou muito claro que a linguagem que Boris Johnson usou para descrever a aparência das pessoas foi ofensiva. Eu não utilizaria aquela linguagem, acho que foi errado ele tê-la utilizado e concordo com Brandon Lewis”, declarou a primeira-ministra.



A referência a Brandon Lewis, presidente do Partido Conservador britânico, foi feita depois de o próprio ter escrito um tweet onde afirmou que tinha aconselhado Boris Johnson a pedir desculpa pela comparação.





Inquérito disciplinar: sim ou não?

Good to see colleagues condemning comments by #Boris

Thank you @BrandonLewis for asking for an apology - and I assume a disciplinary process if one is not forthcoming? https://t.co/yBBVxfkFrL — Sayeeda Warsi (@SayeedaWarsi) 7 de agosto de 2018



Warsi ainda acusou Johnson de, com os seus comentários, adotar as táticas islamofóbicas da Administração Trump, na esperança de atrair o apoio dos partidos de direita caso surja um cargo na liderança.





“As mulheres muçulmanas não deveriam ser usadas num campo de batalha político. [Esse tipo de comparações] deveria ser condenado pela liderança de direita e pela primeira-ministra”, defendeu Sayeeda Warsi em declaração ao Independent





No, Lewis afirmou estar de acordo com Alistair Burt, ministro para o Médio Oriente e o Norte de África, após declarações que este fez à BBC Radio 4.Na entrevista, Burt declarou que Johnson defendia o direito de as mulheres muçulmanas utilizarem burcas, mas que, na sua posição, não teria escrito “aquele comentário”.“O que ele estava a tentar dizer era que o Governo britânico não vai impor nenhuma restrição de vestuário a ninguém. Gostava que não o tivesse acompanhado com um comentário que eu certamente não faria e que muitas pessoas podem ter achado ofensivo”, declarou Alistair Burt.Entretanto, Boris Johnson ainda não fez o pedido de desculpas. De acordo com o jornal britânico, não foi possível contactá-lo para comentar o sucedido, por se acreditar que está de férias.As declarações de Theresa May não surgiram de forma inocente. Antes da sua intervenção já várias pessoas tinham opinado sobre a questão, exigindo que a primeira-ministra se manifestasse.Naz Shah, do Partido Trabalhista, defendeu que “um pedido de desculpas não é bom o suficiente”.“Claramente o Partido Conservador tem um problema com a islamofobia. No entanto, passadas 24 horas, a primeira-ministra ainda não disse uma palavra. Theresa May deve condenar os comentários de Boris Johnson inequivocamente e ordenar um inquérito sobre islamofobia dentro do seu partido”.Relembre-se que o próprio partido trabalhista já foi alvo de um inquérito extensivo, neste caso por alegações de antissemitismo.Também Sayeeda Warsi, antiga presidente do Partido Conservador, referiu em vários dos seusa necessidade de se realizar um inquérito sobre islamofobia dentro do partido conservador.“Obrigada, Brandon Lewis por exigir um pedido de desculpas – assumo que também peça um inquérito disciplinar?”Na passada quarta-feira a Dinamarca proibiu o uso público de objetos que cobrissem o rosto. Isto inclui burcas e nicabes – um véu islâmico que cobre a cabeça e deixa uma abertura para os olhos -, mas também máscaras de ski, lenços e barbas falsas.Boris Johnson opinou sobre a medida numa coluna semanal do jornal. Após afirmar que não concordava com a proibição, continuou o seu discurso de forma contraditória, acusando as mulheres que utilizam burcas de se parecerem com “caixas de correio” e “ladrões de bancos”.