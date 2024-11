Bureau Político do MPLA aprova documentos para VIII congresso extraordinário

No final da reunião orientada pelo líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, o secretário do Bureau Político para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Pedro Neto, disse em declarações à imprensa que o congresso extraordinário, que decorrerá entre 06 e 08 de dezembro, fará uma avaliação dos estatutos do partido e aprovará o seu plano de comunicação e marketing.

De acordo com Pedro Neto, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, o congresso extraordinário vai de forma geral proceder a uma avaliação da vida do MPLA desde a independência, em 1975, período em que governou Angola ininterruptamente, e dos desafios do futuro.

"Constituiu ponto forte desta agenda a preparação do VIII congresso extraordinário do partido, e por este facto, tratamos de fazer a apreciação e aprovação de alguns documentos que serão especificamente tratados nesse congresso", acrescentou Pedro Neto.