Burkina Faso atribui a "terroristas" ataque em que foram mortos dois jornalistas espanhóis

"Por enquanto, a identidade dos raptores não foi claramente estabelecida", disse Ousséni Tamboura, o ministro das Comunicações e porta-voz do executivo, salientando que "o balanço humano do incidente é de três feridos e quatro desaparecidos, incluindo os três expatriados" e um cidadão do Burkina Faso.

"No entanto, as imagens dos corpos sem vida de três expatriados, ainda não formalmente identificados, estão a circular nas redes sociais", referiu o ministro em comunicado.

A ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola anunciou hoje que os dois jornalistas espanhóis que eram dados como desaparecidos após o ataque na segunda-feira foram assassinados.

Arancha Gonzalez Laya explicou, em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros, que embora a informação ainda seja "confusa", tudo indica que dois dos corpos encontrados no local do ataque correspondem aos dos dois jornalistas espanhóis que, juntamente com um repórter irlandês, estavam a fazer um documentário sobre a caça furtiva ilegal na região.

O Governo irlandês, por seu lado, disse que está "consciente dos relatórios e em estreita ligação com os parceiros internacionais relativamente à situação no terreno".

Numa mensagem áudio enviada à Associated Press, uma voz diz ser do Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, ligado à Al-Qaeda, elogiou o ataque, reivindicando a responsabilidade pelo mesmo. "Matámos três pessoas brancas". "Também temos dois veículos com armas, e 12 motocicletas", ouve-se na gravação.

O incidente ocorreu na área de Pama, onde homens armados lançaram uma emboscada contra uma patrulha de forças do Burkina Faso de vigia à caça ilegal, de cerca de 40 homens, que os dois jornalistas espanhóis e um irlandês acompanhavam.

Laya indicou que esta é uma área perigosa, onde grupos terroristas, caçadores furtivos e bandidos, bem como redes `jihadistas`, estão ativos.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, já lamentou o assassínio dos jornalistas David Beriain e Roberto Fraile e manifestou o seu "reconhecimento àqueles que, como eles, realizam diariamente um jornalismo corajoso e essencial, a partir de zonas de conflito".

A Federação de Associações de Jornalistas Espanhóis (FAPE) e a organização Repórteres sem Fronteiras (RSF) já lamentaram as mortes.

Os dois jornalistas espanhóis e um irlandês foram raptados, na segunda-feira, na sequência daquele ataque no Burkina Faso, disseram hoje de manhã fontes do exército daquele país africano.

"Três jornalistas, incluindo dois espanhóis e um irlandês, foram raptados. Os raptores conseguiram levar equipamento militar. Estão em curso operações de busca", afirmou uma fonte militar, que solicitou o anonimato, em declarações à agência de notícias espanhola Efe.

Vários sequestros de estrangeiros têm ocorrido nos últimos anos no Burkina Faso, que tem enfrentado ataques `jihadistas` cada vez mais frequentes, desde 2015, que provocaram mais de 1.200 mortos e mais de um milhão de deslocados.

Inicialmente concentradas no norte do país, junto à fronteira com o Mali, as ações atribuídas aos grupos` jihadistas`, incluindo ao Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, filiado na Al-Qaida, e o Estado Islâmico no Grande Saara, visaram depois a capital e outras regiões, incluindo o leste e o noroeste.